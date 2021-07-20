روسيا تزيح الستار عن مقاتلتها الجديدة (كش ملك)

موسكو -سانا

كشفت مؤسسة “روستيخ” الحكومية الروسية للصناعات التكنولوجية اليوم عن مقاتلة “كش ملك” الحربية الجديدة من الجيل الخامس وذلك خلال فعاليات معرض “ماكس 2021” الدولي للطيران في ضواحي موسكو.

ونقل موقع روسيا اليوم عن رئيس الهيئة الروسية الحكومية سيرغي تشيميزوف قوله إن الكلفة التقديرية للمقاتلة الروسية الجديدة تتراوح ما بين 25 و30 مليون دولار مشيراً إلى أن المقاتلة ستستخدم المحرك ذاته المركب على طائرة “سو57”.

وتحمل المقاتلة 4ر7 أطنان من الأسلحة وتصل سرعتها إلى ضعفي سرعة الصوت وتم تزويدها بأنظمة استطلاع ضوئي وإلكتروني دائري.