روسيا:قرار الانسحاب من معاهدة الأجواء المفتوحة نهائي ولا رجعة فيه

موسكو-سانا

أكدت روسيا أن قرارها الانسحاب من معاهدة الأجواء المفتوحة نهائي ولا رجعة فيه.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن رئيس الوفد الروسي في محادثات فيينا حول الأمن العسكري والحد من التسلح قسطنطين غافريلوف قوله “إن روسيا أعلنت في مؤتمر حول معاهدة الأجواء المفتوحة أن قرار الانسحاب من الاتفاقية نهائي ولا يخضع حالياً للمراجعة”.

واعتبر غافريلوف أن تصريحات عدد من المشاركين حول استعدادهم لمواصلة المشاركة في معاهدة الأجواء المفتوحة دون روسيا والولايات المتحدة هو “قرار سيادي يخصهم”.

وكانت وزارة الخارجية الروسية أعلنت الشهر الماضي أن روسيا ستنسحب رسمياً من معاهدة الأجواء المفتوحة في الـ 18 من كانون الأول من العام الجاري وتم إرسال إشعار بالانسحاب إلى الدول المشتركة في المعاهدة.