SCS-NET
الشريط الأخباري

روسيا:قرار الانسحاب من معاهدة الأجواء المفتوحة نهائي ولا رجعة فيه

2021-07-20

موسكو-سانا

أكدت روسيا أن قرارها الانسحاب من معاهدة الأجواء المفتوحة نهائي ولا رجعة فيه.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن رئيس الوفد الروسي في محادثات فيينا حول الأمن العسكري والحد من التسلح قسطنطين غافريلوف قوله “إن روسيا أعلنت في مؤتمر حول معاهدة الأجواء المفتوحة أن قرار الانسحاب من الاتفاقية نهائي ولا يخضع حالياً للمراجعة”.

واعتبر غافريلوف أن تصريحات عدد من المشاركين حول استعدادهم لمواصلة المشاركة في معاهدة الأجواء المفتوحة دون روسيا والولايات المتحدة هو “قرار سيادي يخصهم”.

وكانت وزارة الخارجية الروسية أعلنت الشهر الماضي أن روسيا ستنسحب رسمياً من معاهدة الأجواء المفتوحة في الـ 18 من كانون الأول من العام الجاري وتم إرسال إشعار بالانسحاب إلى الدول المشتركة في المعاهدة.

انظر ايضاً

الخارجية الروسية تحمل واشنطن مسؤولية انهيار معاهدة الأجواء المفتوحة

موسكو-سانا أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو ستنسحب من معاهدة الأجواء المفتوحة بشكل كامل في …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2021, All Rights Reserved