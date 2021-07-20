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ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات في ألمانيا إلى 169 قتيلاً

2021-07-20

برلين-سانا

ارتفع عدد ضحايا الفيضانات التي وقعت في ألمانيا مؤخراً إلى 169 قتيلاً ما يرفع العدد الإجمالي لضحاياها في غرب أوروبا إلى 200 قتيل.

ونقلت وكالة فرانس برس عن المتحدث باسم فرق الإنقاذ الفنية في ألمانيا آرون كلاين قوله إنه “في ولاية رينانيا بالاتينات وحدها تسببت الفيضانات في مصرع 121 شخصاً” مشيراً إلى أن العدد الإجمالي للقتلى في بلاده بلغ 169 شخصاً.

من جهتها أعلنت السلطات البلجيكية أن 31 شخصا لقوا مصرعهم في الفيضانات التي شهدتها البلاد بالتزامن مع فيضانات ألمانيا وكانت حصيلة سابقة لضحايا الفيضانات في ألمانيا أمس الأول أشارت إلى مصرع 156 شخصاً.

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