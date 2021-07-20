الإصابات بـ دلتا نحو 83 بالمئة من إصابات كورونا في الولايات المتحدة

واشنطن-سانا

كشفت مصادر صحية أمريكية أن متحور “دلتا” من فيروس كورونا بات يمثل نحو 83 بالمئة من حالات الإصابة بالفيروس في الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة “أسوشيتد برس” عن الدكتورة روشيل والينسكي مديرة المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها قولها في جلسة لمجلس الشيوخ الأمريكي اليوم: إن “هذا الرقم يمثل زيادة كبيرة عن شهر حزيران الماضي عندما شكل البديل نحو 50 بالمئة من حالات الإصابة بفيروس كورونا مضيفة: إن “التطعيم هو أقوى أداة لدينا لمنع انتشار متغيرات فيروس كورونا”.

يذكر أن متغير دلتا هو شكل متحور من فيروس كورونا ينتشر بسهولة أكبر من النسخ الأخرى وتم اكتشافه لأول مرة في الهند ولكن تم تحديد تواجده الآن في جميع أنحاء العالم.