طقس الغد.. الحرارة إلى انخفاض وأجواء سديمية في بعض المناطق

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للانخفاض غداً الأربعاء مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 1 إلى 4 درجات مئوية مع تأثر البلاد بامتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي مترافقاً بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يكون الجو غداً حاراً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام وسديمياً شديد الحرارة في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية وتكون الرياح جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة بالمنطقة الساحلية وغربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز 55 كم/سا في باقي المناطق تثير الغبار في المناطق الداخلية والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…