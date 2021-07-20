إصابة امرأة وطفلة بجروح جراء اعتداء الإرهابيين بالقذائف على بلدة نبل بريف حلب

حلب-سانا

أصيبت امرأة وطفلة بجروح جراء اعتداء التنظيمات الإرهابية بالقذائف على بلدة نبل بريف حلب الشمالي.

وذكر مراسل سانا إن التنظيمات الإرهابية المنتشرة بريف حلب الغربي والجنوبي الغربي اعتدت بقذائف عدة مساء اليوم على بلدة نبل ما أدى إلى إصابة امرأة وطفلة بجروح متفاوتة.

وأشار المراسل إلى أن الاعتداءات الإرهابية أسفرت أيضاً عن وقوع أضرار مادية في منازل الأهالي وممتلكاتهم.

وسقطت أمس قذيفتان صاروخيتان أطلقتهما التنظيمات الإرهابية على سطح أحد الأبنية السكنية في حي الشهباء الجديدة في حلب ما أدى إلى وقوع أضرار مادية.

وتنتشر في الريف الغربي والجنوبي الغربي لمحافظة حلب مجموعات إرهابية تتبع في أغلبيتها لتنظيم “جبهة النصرة” تعتدي على الأحياء السكنية في المدينة والقرى والبلدات الآمنة المجاورة.