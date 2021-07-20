كابولوف: لدى روسيا أدلة على التعاون الأمريكي مع (داعش) بأفغانستان

كابول-سانا

أكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون أفغانستان زامير كابولوف أن روسيا تلقت معلومات حول وقائع محددة تثبت تعاون الولايات المتحدة مع تنظيم “داعش” الإرهابي في أفغانستان.

ونقل موقع “روسيا اليوم” عن كابولوف قوله في تصريح له: إنه “متأكد من أن هذا التعاون وقع بالفعل” مضيفاً: “بدأنا نتحدث عن ذلك بعد أن تلقينا معلومات محددة للغاية حول وقائع التعاون هذه التي تتضمن الإشارة إلى حوادث إعادة تحميل المروحيات بالأسلحة”.

وأضاف كابولوف: “حصلنا على هذه المعلومات من السكان المحليين في أفغانستان بما في ذلك من زعماء محليين لم يفهموا سبب قيام المروحيات بتزويد المناطق التي يحتلها تنظيم (داعش) بالسلاح والذخيرة”.

وهذه ليست المرة الأولى التي تقدم فيها الولايات المتحدة الدعم لتنظيم “داعش” الإرهابي حيث عملت على تقديم جميع أنواع الدعم لهذا التنظيم الإرهابي في سورية من خلال تزويده بالمعلومات الاستخبارية وإخلاء متزعميه عبر عشرات الإنزالات الجوية لإنقاذهم من الموت المحتم تحت ضربات الجيش العربي السوري.