الاحتلال الإسرائيلي يطلق 12 قذيفة مدفعية باتجاه الجنوب اللبناني

بيروت-سانا

اعتدى الاحتلال الإسرائيلي مجدداً فجر اليوم على مناطق في الجنوب اللبناني بإقدامه على إطلاق 12 قذيفة مدفعية.

وأفاد مراسل قناة المنار اللبنانية بأن قذائف العدو سقطت في منطقة مفتوحة إلى الشمال من بلدة الناقورة الحدودية الجنوبية لافتاً إلى أن القذائف الـ 12 أطلقت من أحد مرابض العدو في بركة ريشة الحدودية.

وأشار المراسل إلى إطلاق صاروخين اثنين من منطقة سهل القليلة جنوبي لبنان باتجاه الأراضي المحتلة.

وفي بيان لها أعلنت قيادة الجيش اللبناني أن منطقة وادي حامول تلة أرمز الحدودية في جنوب لبنان تعرضت فجر اليوم لقصف مصدره مدفعية العدو الإسرائيلي ولم يفد عن وقوع إصابات أو حدوث أضرار.

وقال البيان: إن القصف استهدف المنطقة بـ 12 قذيفة مدفعية عيار 155 على خلفية ادعاءات العدو بسقوط صاروخين في الأراضي المحتلة مصدرهما لبنان.

وأضاف البيان: إن وحدة من الجيش عثرت صباح اليوم في محيط منطقة القليلة على 3 منصات لإطلاق صواريخ نوع غراد 122 ملم على أحداها صاروخ كان معداً للإطلاق تم تعطيله من قبل الوحدات المختصة.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي جددت في وقت سابق اليوم انتهاكاتها للسيادة اللبنانية وأقدمت على إطلاق قنبلة دخانية لدى محاولتها اختطاف راع لبناني في حراج مزارع شبعا في الجنوب اللبناني كما أطلق العدو الإسرائيلي الليلة الماضية 3 قنابل مضيئة عند محلة الجدار حراج ميس الجبل في الجنوب اللبناني.