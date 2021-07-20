بكين: تايوان جزء من الصين وعلى ليتوانيا عدم إرسال رسائل خاطئة للقوى الانفصالية

بكين-سانا

أعربت الصين عن معارضتها الشديدة لأي تبادل دبلوماسي بين الدول التي تتمتع بعلاقات دبلوماسية مع الصين ومنطقة تايوان الصينية.

ونقلت وكالة شينخوا للأنباء عن المتحدثة باسم مكتب شؤون تايوان في مجلس الدولة تشو فنغ ليان قولها ردها على سؤال بشأن خطة الحزب الديمقراطي التقدمي في تايوان الخاصة بإقامة “مكتب تمثيلي” لتايوان في ليتوانيا: إن تايوان جزء لا يتجزأ من الصين وعلى الجانب الليتواني التمسك بمبدأ صين واحدة وعدم إرسال رسائل خاطئة إلى القوى الانفصالية الساعية إلى ما يسمى بـ “استقلال تايوان”.

وأضافت المتحدثة: إن الحزب الديمقراطي التقدمي والقوى الانفصالية التابعة له نظمت هذه المهزلة سعياً لتحقيق ما يسمى بـ “استقلال تايوان” وهو ما لن يغير على الإطلاق حقيقة أن هناك صيناً واحدة فقط في العالم.