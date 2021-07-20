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إخماد حريق اندلع في أعشاب يابسة وأشجار بمدينة حمص

2021-07-20

حمص-سانا

أخمد عناصر الدفاع المدني بالتعاون مع فوج إطفاء حمص اليوم حريقا اندلع في أعشاب يابسة وأشجار بمدينة حمص.

وذكر العميد غياث عاقل مدير الدفاع المدني بحمص لمراسل سانا أن غرفة عمليات الفرع تلقت بلاغاً حول نشوب حريق بأعشاب يابسة وأشجار في حي الوعر ومنطقة بساتين الحصوية شمال مدينة حمص وعلى الفور تحرك العناصر إلى المكان وعملوا بمؤازرة فوج إطفاء حمص للسيطرة على الحريق وإخماده والقيام بعملية التبريد.

وكانت فرق إطفاء حمص أخمدت أمس حريقاً طال أشجاراً حراجية ومثمرة وأعشاباً يابسة في منطقة مرمريتا بريف حمص الغربي.

 

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