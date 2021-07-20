11 أسيراً فلسطينياً يواصلون إضرابهم عن الطعام احتجاجاً على جرائم الاحتلال

القدس المحتلة-سانا

يواصل 11 أسيراً فلسطينياً إضرابهم عن الطعام احتجاجاً على جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق الأسرى.

ونقلت وكالة وفا عن نادي الأسير قوله في بيان اليوم إن الأسرى سالم زيدات ومحمد زغير ومجاهد حامد ومحمد إعمر ونضال مفلح خلف يواصلون إضرابهم عن الطعام لليوم التاسع فيما يواصل الأسرى محمود الفسفوس وجيفارا النمورة ومؤيد الخطيب ورأفت الدراويش وكايد الفسفوس إضرابهم لليوم السادس بينما بدأ الأسير منتصر بالله أبو عزوم إضرابه منذ يومين.

ويواجه نحو 5300 أسير فلسطيني داخل معتقلات الاحتلال الإسرائيلي ظروف اعتقال قاسية بينهم نحو 550 أسيراً بحاجة إلى تدخل علاجي عاجل.