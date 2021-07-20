بوتين يدين التفجير الإرهابي في مدينة الصدر العراقية

موسكو-سانا

أدان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التفجير الإرهابي الذي استهدف أمس سوقا في مدينة الصدر العراقية وراح ضحيته عشرات القتلى والجرحى.

وجاء في بيان للكرملين نقلته وكالة نوفوستي أن الرئيس بوتين قدم تعازيه إلى نظيره العراقي برهم صالح بضحايا التفجير الإرهابي وقال: “أقدم خالص تعازي للتداعيات المأساوية للتفجير الإرهابي في بغداد.. الجريمة التي راح ضحيتها عشرات المدنيين ومن بينهم نساء وأطفال في عشية عيد الأضحى المبارك”.

وأضاف بوتين “إن هذا العمل الاجرامي صادم بقسوته ونحن ندين بشدة هذه الوحشية ونأمل أن ينال منظموها ومرتكبوها العقوبة التي يستحقونها”.

وجدد بوتين التأكيد على استعداد بلاده للتعاون مع العراق في محاربة الإرهاب موجها التعازي الحارة والدعم لعائلات وأصدقاء الضحايا والتمنيات للجرحى بالشفاء العاجل.

وكان تفجير إرهابي بعبوة ناسفة استهدف أمس سوقا شعبية في مدينة الصدر شرق العاصمة العراقية بغداد وأودى بحياة 27 شخصا بينهم طفل وإصابة 45 آخرين بجروح.