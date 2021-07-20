ارتفاع أسعار الذهب

لندن-سانا

ارتفعت أسعار الذهب اليوم مدعومة بانخفاض عوائد السندات الأمريكية ومخاوف بشأن ارتفاع متواصل للإصابات بالسلالة المتحورة دلتا بيد أن صعود الدولار كبح مكاسب المعدن الأصفر.

وذكرت رويترز أن الذهب صعد في المعاملات الفورية 2ر0 بالمئة إلى 61ر1815 دولارا للأوقية الأونصة بعد أن بلغ أدنى مستوى في أسبوع عند 06ر1794 دولارا في الجلسة السابقة كما ربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 5ر0 بالمئة إلى 90ر1817 دولارا.

وقال ستيفن إينس الشريك الإداري لدى إس.بي.آي لإدارة الأصول إن ” سوق الذهب تلتقط الأنفاس بسبب الانخفاض الشديد للعوائد لكن الذهب ينافس الدولار على طلب الملاذ الآمن لذا سيحد ذلك من زخم الصعود في الأمد القريب”.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة 3ر0 بالمئة إلى 12ر25 دولارا للأوقية وربح البلاديوم 5ر0 بالمئة إلى 38ر2607 دولارات واستقر البلاتين عند 52ر1075 دولارا.