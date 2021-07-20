جمعية أصدقاء السبكي.. سعي لزيادة المساحات الخضراء والتوعية بقضايا البيئة

دمشق-سانا

أهداف جمالية وبيئية تضطلع بها جمعية “أصدقاء حديقة السبكي” التي تم تأسيسها منذ عام ونيف تقريبا وأشهرت مؤخرا ضمن حفل أقيم في المركز الثقافي في أبو رمانة بدمشق حيث ترمي الجمعية في خطة عملها إلى توسيع الرقعة الخضراء ونشر الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة نظيفة وآمنة.

الدكتور غسان كركوتلي رئيس الجمعية أوضح في حديث لـ سانا الشبابية أن الهدف من تأسيس الجمعية هو زيادة المساحات الخضراء ومضاعفة عدد الأشجار والازهار والتوعية بالنظافة والمسؤولية المجتمعية تجاه الحدائق والبيئة لإعادة الالق للحديقة وتبادل الخبرات بخصوص هذا الجانب.

بدوره أوضح عارف الأبرش نائب رئيس الجمعية أن الجمعية هي جمعية اجتماعية بيئية تهتم بالبيئة والعمل التطوعي من خلال مبادرات وأنشطة وفعاليات بيئية عبر نشر التوعية والعمل الجاد والذي أسسه أعضاء الجمعية بعد أن تطورت هذه المبادرة إلى إشهار جمعية أصدقاء حديقة السبكي.

بدورها لفتت عضو الجمعية المهندسة سوسن شرف إلى أن الجمعية منذ تأسيسها تميزت بوجود كادر متنوع وشباب متطوع ومن خلال تشكيلة مجلس الإدارة واللجان الفرعية ما جعلها تشهر بأهداف واضحة تدور في فلك الإسهام في الجهود الرامية لحماية البيئة والتركيز على التغيير الإيجابي باتجاه حماية البيئة بالإضافة إلى تخصيص برامج ثابتة وأساسية ضمن أولوياتها للتربية البيئية والتثقيف البيئي.

هناء صليبي عضو الجمعية ومسؤولة النشاطات أوضحت أن حصاد الإنجازات والفعاليات والورشات والندوات البيئية كان جيدا منذ أول يوم لإعلان الجمعية وقد اجتمعت الأفكار والرؤى المتنوعة ضمن نطاق أهلي أعطى للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة كل الأولوية.

وأشارت إلى أن الجمعية تثمن كل الجهود المبذولة وتؤكد حرصها على العمل كشريك لأجل تعزيز الحقوق البيئية ونشر الوعي بشأنها وأن تشدد على أهمية هذه الحقوق التي تمس راحة جميع الناس وجودة حياتهم وصحتهم بل وحياتهم ومستقبل أجيالهم القادمة والتي لا تقل أهمية عن أي حقوق أخرى للإنسان.

لمياء الرداوي