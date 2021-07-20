20 تموز 2014 – أكثر من 70 قتيلاً في مجزرة الشجاعية التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان على غزة

دمشق-سانا

1402 – جيش تيمورلنك المغولي ينتصرعلى جيش بايزيد الأول العثماني عند جبق أباد.. حيث انتهت المعركة بهزيمة العثمانيين وأسر السلطان بايزيد الأول.

1944 – نجاة الزعيم النازي أدولف هتلر من محاولة اغتيال قادها الضابط في الجيش كلاوس شتاوفنبرغ.

1969 – أبولو 11 يحط على سطح القمر.

1974 – الجيش التركي يغزو الجزء الشمالي من جزيرة قبرص بعد تسعة أيام من الانقلاب العسكري الموالي لليونان.

2002 – الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان تعلنان في كينيا توصلهما إلى إطار لمباحثات إحلال السلام وإنهاء الحرب الدائرة جنوب السودان منذ عام 1982.

2004 – الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى وبأغلبية ساحقة قرارا يطالب “إسرائيل” بتفكيك معظم أجزاء جدار الفصل العنصري الذي أنشأته في الضفة الغربية.

2014 – أكثر من 70 قتيلاً في مجزرة الشجاعية التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان على غزة.

من مواليد هذا اليوم..

356 ق.م – الإسكندر الأكبر حاكم الإمبراطورية المقدونية.

1864 – إريك أكسل كارلفلت شاعر سويدي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1931.

1897 – تاديوش رايخشتاين طبيب سويسري حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1950.

1919 – إدموند هيلاري مستكشف نيوزيلندي وأول شخص يصل إلى قمة جبل إفرست في العالم.

1947 – غيرد بينيغ عالم فيزياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1986.

من وفيات هذا اليوم..

1454 – خوان الثاني.. ملك مملكة قشتالة.

1903 – البابا ليون الثالث عشر.. بابا الكنيسة الرومانية الكاثوليكية.

1937 – غولييلمو ماركوني.. عالم فيزياء إيطالي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1909.

أعياد ومناسبات..

عيد الاستقلال في كولومبيا.