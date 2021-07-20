الحرارة أعلى من معدلاتها وتميل للانخفاض اعتباراً من الغد

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 6 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي المترافق بامتداد مرتفع جوى شبه مدارى في طبقات الجو العليا.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو صحواً وحاراً بشكل عام وسديمياً شديد الحرارة في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية والرياح جنوبية غربية في المنطقة الساحلية وغربية إلى شمالية غربية في باقي المناطق تكون سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة أحياناً مثيرة للغبار والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبالنسبة للغد توقعت المديرية أن تميل درجات الحرارة للانخفاض مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 1 إلى 4 درجات مئوية وأن الجو سيكون حاراً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام وسديمياً في المناطق الشرقية والجزيرة.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام….