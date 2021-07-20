حزب الله يدين التفجير الإرهابي في مدينة الصدر العراقية

بيروت-سانا

أدان حزب الله بشدة التفجير الإرهابي الذي استهدف سوقاً شعبية في مدينة الصدر شرق العاصمة العراقية بغداد أمس.

وقال الحزب في بيان له إن “هذا العمل الجبان يشكل عودة لسياسة القتل والإجرام التي تنتهجها ‏منظمات التكفير والإرهاب ورعاتها الدوليون والإقليميون والتي لا تكن للشعب ‏العراقي الأبي إلا السوء والضرر” مشيراً إلى أن الرد الحاسم على هذه الجرائم والمؤامرات هو بوحدة العراقيين وتكاتفهم وعملهم ‏الدؤوب لملاحقة المجرمين والقضاء عليهم معرباً عن دعمه وتضامنه ووقوفه إلى جانب الشعب العراقي.

وكان تفجير إرهابي بعبوة ناسفة استهدف أمس سوقاً شعبية في مدينة الصدر شرق العاصمة العراقية بغداد وأودى بحياة 27 شخصاً بينهم طفل وإصابة 45 آخرين بجروح.