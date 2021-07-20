وفيات فيروس كورونا حول العالم تتجاوز الأربعة ملايين و111 ألف حالة

عواصم-سانا

تجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد حول العالم منذ ظهوره في كانون الأول 2019 الأربعة ملايين و111 ألف حالة فيما اقتربت حصيلة الإصابات من الـ 191 مليونا و657 ألفا وفقا لآخر إحصائيات موقع وورلد ميترز الأمريكي.

وحسب الموقع الذي يديره مطورون ومشغلون فإن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا حول العالم بلغ لغاية الآن 191656606 إصابات وإجمالي الوفيات 4111822 حالة بينما وصل إجمالي حالات التعافي من الإصابة بكورونا إلى 174517878 حالة.

ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر الدول الأكثر تضرراً من الفيروس من حيث الإصابات والوفيات بتسجيلها 624882 حالة وفاة من أصل 35000862 إصابة تليها الهند مع تسجيل 414511 حالة وفاة من أصل 31172955 إصابة ثم البرازيل ثالثة بتسجيلها 542756 حالة وفاة من أصل 19391845 إصابة.