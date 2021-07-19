افتتاح معرض أزهار حماة المركزي

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
سفير كوبا لـ سانا: حملات التضليل والتشويه ضد كوبا مشابهة لما تعرضت له سورية واستمرار الحصار على البلدين يظهر النوايا الأمريكية الحقيقية
2021-07-19
مع استمرار جريمة النظام التركي قطع المياه عن الحسكة… الأمم المتحدة تطالب بوضع حد للممارسات المسببة لقطع مياه محطة علوك
2021-07-19
الشهابي وغروسبيتش: كلمة الرئيس الأسد حددت توجهات الدولة السورية
2021-07-19
شخصيات روسية وعربية: كلمة الرئيس الأسد شاملة وغنية المضمون
2021-07-19
طلبتنا في روسيا: كلمة الرئيس الأسد تؤسس لمرحلة إعمار الوطن
2021-07-19
بمشاركة سورية… انطلاق منافسات أولمبياد علم الأحياء العالمي
2021-07-19
الخامنئي: تنامي قوة ودور محور المقاومة يقلق الأعداء ويبعث الأمل
2021-07-19
محليات
هيكل تنظيمي جديد لوزارة التربية
2021-07-19
وزير الأوقاف: في عيد الأضحى لا بد من تذكر أبطال الجيش الذين سلكوا دروب التضحية دفاعاً عن وطنهم
2021-07-19
إخماد حريق نشب في أشجار مثمرة وحراجية وأعشاب يابسة بالقرب من مرمريتا بريف حمص- فيديو
2021-07-19
التربية تحدد موعد التسجيل لاختبار القبول في مدارس المتفوقين وشروطه
2021-07-19
القبض على 3 أشخاص أثناء محاولتهم تنظيم وكالات بيع لآليات ثقيلة بشهادات جمركية مزورة
2021-07-19
وزارة التجارة الداخلية تحدد معايير بيع الخبز للمواطنين وفق مخصصات وشرائح محددة
2021-07-19
استمرار عمل مركز خدمة المواطن الإلكتروني خلال عطلة عيد الأضحى
2021-07-19
رياضة
أرسنال يضم لوكونغا بعقد طويل الأمد
2021-07-19
مارسيليا يتعاقد مع لوبيز حارس مرمى روما
2021-07-19
الأوساط الرياضية تودع البطل الآسيوي والعربي في رياضات ألعاب القوة علاء عزام
2021-07-19
البريطاني هاميلتون يفوز بسباق جائزة بريطانيا الكبرى لـ (الفورمولا 1)
2021-07-18
رونالدو مقابل إيكاردي في صفقة تبادلية محتملة بين يوفنتوس وسان جيرمان
2021-07-18
برشلونة يتوصل لاتفاق مع ميسي بشأن تجديد عقده
2021-07-18
اختتام بطولة الأندية والبيوتات الرياضية الأولى للشباب والشابات برياضة الكونغ فو ساندا-فيديو
2021-07-18
اقتصاد
تنظيم 16 ضبطاً تموينياً بحق فعاليات تجارية مخالفة في دير الزور
2021-07-19
75 فرصة عمل للسيدات وفرتها الوحدة الإنتاجية لشركة وسيم في مجمع مراكز التدريب المهني بحمص
2021-07-19
سيدة من السويداء تؤسس مشروعاً لتصنيع الحصر الكهربائية
2021-07-19
الذهب يتراجع في السوق المحلية ألف ليرة للغرام عيار 21
2021-07-19
انخفاض أسعار الذهب
2021-07-19
النفط يتراجع أكثر من واحد بالمئة
2021-07-19
اتفاق بين كبار منتجي النفط على زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا اعتباراً من آب المقبل
2021-07-18
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الشريط الأخباري
الرئيس الأسد يتلقى برقية تهنئة من وزير الأوقاف بعيد الأضحى المبارك
مع استمرار جريمة النظام التركي قطع المياه عن الحسكة… الأمم المتحدة تطالب بوضع حد للممارسات المسببة لقطع مياه محطة علوك
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هزة أرضية بقوة 9ر3 درجات تضرب جنوب دير الزور
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الصحة: تسجيل 7 إصابات جديدة بكورونا وشفاء 4 حالات ووفاة واحدة
باحثون روس: كلمة الرئيس الأسد برنامج متكامل لحل القضايا والصعوبات التي تواجه سورية
إخماد حريق اندلع بأراض زراعية بين قريتي الخلالة وفديو بريف اللاذقية
اشتباكات بين تنظيمات إرهابية مرتبطة بالنظام التركي في منطقة عفرين بريف حلب
شعبان: كلمة الرئيس الأسد ركزت على استخلاص الدروس والعبر من الحرب العدوانية على سورية
افتتاح معرض أزهار حماة المركزي
2021-07-19
افتتاح معرض أزهار حماة
2021-07-19
sally
سابق
سفير كوبا لـ سانا: حملات التضليل والتشويه ضد كوبا مشابهة لما تعرضت له سورية واستمرار الحصار على البلدين يظهر النوايا الأمريكية الحقيقية
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هيكل تنظيمي جديد لوزارة التربية
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