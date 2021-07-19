هيكل تنظيمي جديد لوزارة التربية

دمشق-سانا

أصدرت وزارة التربية هيكلها التنظيمي الجديد استناداً لما تقرر في مؤتمر الإصلاح الإداري الذي عقد خلال الفترة بين 20 إلى30 حزيران الماضي.

ويتكون الهيكل التنظيمي الجديد كما أوضح مدير التنمية الإدارية في الوزارة سامر الخطيب لمندوبة سانا من 16 مديرية مركزية توزعت بين 10 مديريات فنية تخصصية و6 مديريات إدارية مساندة وفنية داعمة بنسبة 5ر62 بالمئة للمديريات الفنية و5ر37 بالمئة للمساندة فيما إجمالي عدد الدوائر في الهيكل الجديد 62 دائرة.

وبالمقارنة مع الهيكل التنظيمي السابق للوزارة بين الخطيب أن الوزارة كانت تتكون من 25 مديرية مركزية موزعة بين 14 مديرية فنية تخصصية و11 مديرية إدارية مساندة وفنية داعمة بنسبة مديريات فنية بلغت 56 بالمئة ومديريات مساندة بنسبة 44 بالمئة وبإجمالي عدد دوائر كان يبلغ 76 دائرة.

وأشار الخطيب إلى تقليص عدد معاوني الوزير في الهيكل الجديد من ثلاثة إلى اثنين بعد دراسة وتحليل العمليات التشغيلية في مديريات الإدارة المركزية والمهام الفنية الأساسية لكل مديرية واحتساب عبء العمل في كل مديرية وعدد العاملين اللازم لتنفيذ هذه المهام الفنية الأساسية والعمليات التشغيلية لافتاً إلى دراسة وتحليل خارطتي الموارد البشرية والشواغر الوظيفية في الإدارة المركزية.

وأوصى مؤتمر الإصلاح الإداري الذي عقد الشهر الماضي تحت شعار “إدارة فعالة نحو مؤسسات ديناميكية” بإصدار هياكل وظيفية للوزارات متضمنة الملاك العددي وتحديد الوظائف النوعية وإلغاء أسماء الوظائف القديمة وتحديثها وتشكيل فرق عمل لإعداد دليل نموذجي للنظام الداخلي وللهياكل الوظيفية ومراجعة الفئات الوظيفية لتتواءم مع سوق العمل.

رحاب علي- عامر ديب