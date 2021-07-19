مشفيا مصياف والسقيلبية.. جاهزية تامة خلال عطلة عيد الأضحى

حماة-سانا

اتخذت الهيئتان العامتان لمشفيي مصياف والسقيلبية الوطنيين الإجراءات والتدابير اللازمة لاستمرار العمل خلال عطلة عيد الأضحى المبارك واستقبال مختلف الحالات الإسعافية والمرضية.

وأكد الدكتور ماهر يونس المدير العام لهيئة مشفى مصياف في تصريح لمراسلة سانا جاهزية المشفى وجميع المراكز الصحية لاستقبال المراجعين وتقديم الخدمات الصحية خلال عطلة العيد وذلك بتعزيز أقسام الإسعاف والطوارئ والمراكز الصحية بالكوادر الطبية والتمريضية اللازمة والمناوبة وتكثيف الرقابة الصحية ومنظومة الإسعاف للاستجابة لأي نداء على مدار الساعة لافتاً إلى أن أولويات العمل خلال العيد مراعاة الصحة العامة ومعايير السلامة لجميع المواطنين.

من جانبه أكد الدكتور باسم قرمش المدير العام لهيئة مشفى السقيلبية في تصريح مماثل جاهزية المشفى التامة خلال فترة العيد بما يشمل قسم الإسعاف والأقسام العلاجية وغرف العمليات والكوادر المناوبة إضافة إلى جاهزية سيارات الإسعاف الكاملة لتلبية أي طارئ.

وحول آراء المرضى لما تقدمه المستشفيات من علاج ورعاية صحية عبر عدد من المرضى عن رضاهم بالخدمة الطبية داخل المستشفى دون أي تقصير حيث أكدت السيدة مها والدة الطفلة ساندي في قسم الأطفال الاهتمام والمتابعة الحثيثة والرعاية الطبية والتمريضية التي تلقتها ابنتها من قبل الطبيب المختص والكوادر الطبية.

إيفانا ديوب