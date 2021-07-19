الصين تطالب برفع العقوبات الأميركية عن كوبا

بكين-سانا

طالبت الصين الولايات المتحدة بالرفع الفوري والكامل لحصارها المفروض على كوبا والعمل على تحسين العلاقات بين البلدين بما يخدم مصلحة الشعبين.

ونقلت وكالة شينخوا عن المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو لي جيان قوله “إن رفع الحصار الأميركي يخدم المصالح المشتركة للشعبين ويسهم في إرساء السلام والاستقرار في الأميركيتين ككل” مؤكداً أن الصين لطالما آمنت بوجوب احترام حق كل بلد في خياره المستقل لاختيار نظامه الاجتماعي وتطوره التنموي.

وأضاف: إن الصين تدعم كوبا في تحقيق مسار تنميتها وفقاً للظروف الوطنية وتعارض بحزم التدخل الخارجي في السياسة الداخلية والشؤون الداخلية لهذا البلد كما تحث واشنطن على رفع الحصار المفروض على هافانا بشكل كامل وتحسين علاقاتها بها بما يتفق مع مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقواعد الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية.

وتابع تشاو: إن الصين تؤمن دائماً بضرورة الحفاظ على النظام العالمي على أساس القانون الدولي وحماية العدالة الدولية ومعارضة الإجراءات القسرية أحادية الجانب التي تفرض على الدول الأخرى بوسائل عسكرية وسياسية واقتصادية.

وذكر تشاو أنه وفقاً للإحصاءات من الجانب الكوبي أدى الحظر الأميركي إلى خسائر بأكثر من 144.1 مليار دولار أميركي على مدار ما يقرب من 60 عاماً مضيفاً: إنه للعام التاسع والعشرين على التوالي اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يدعو إلى إنهاء الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي الذي تفرضه الولايات المتحدة على كوبا.