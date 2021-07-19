CNN: أنظمة تجسس إسرائيلية استخدمت لقرصنة صحفيين ونشطاء حول العالم

واشنطن-سانا

كشفت شبكة CNN الإخبارية الأمريكية أن شركة التجسس الإسرائيلية “إن سي أو” استهدفت عبر “أنظمة تجسس من الدرجة العسكرية” ولا سيما عبر برنامج “بيغاسوس” نشطاء وصحفيين وسياسيين في العديد من البلدان عبر العالم.

وجاء في تقرير للشبكة نشر اليوم أن 37 هاتفاً ذكياً تعود ملكيتها لصحفيين ونشطاء حقوق إنسان ومديرين تنفيذيين وامرأتين على صلة بالإعلامي السعودي جمال خاشقجي الذي تمت تصفيته في سفارة بلاده في تركيا تم استهدافها “بأنظمة تجسس من الدرجة العسكرية” ترخصها شركة إسرائيلية لحكومات وذلك وفقاً لتحقيق قام به اتحاد لوسائل الإعلام بما فيها صحيفة واشنطن بوست الأمريكية.

وبينت الشبكة أن هذه الهواتف كانت “على قائمة تضم أكثر من 50 ألف رقم تتركز في “البلدان المعروفة بممارسة مراقبة على مواطنيها”.

ولفتت الشبكة إلى أن التحقيق الذي أجري بمساعدة منظمة العفو الدولية و”فوربدن ستوريز” وهي مؤسسة صحفية غير ربحية مقرها باريس تمكن “من التعرف على أكثر من 1000 شخص من هؤلاء في أكثر من 50 دولة من خلال البحث ومقابلات في أربع قارات”.

وأشارت الشبكة إلى أن “عدة أفراد من عائلات مالكة عربية وما لا يقل عن 65 رئيساً تنفيذياً و85 ناشطاً في شؤون حقوق الإنسان و189 صحفياً وأكثر من 600 سياسي ومسؤول حكومي بما في ذلك وزراء ودبلوماسيون وضباط عسكريون وأمن دولة ورؤساء وزراء ظهرت أسماؤهم في القائمة”.

كما لفتت الشبكة إلى أن أكثر من 15000 رقم كانت في المكسيك وتعود لسياسيين وممثلين عن النقابات وصحفيين وناقدين للحكومة كما وجدت أرقام العشرات من الأمريكيين الذين يعملون في الخارج.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية كشفت أن حكومة الكيان الإسرائيلي منحت تراخيص لمجموعة من شركات المراقبة الإلكترونية والتجسس وهي مجموعة “إن إس أو” الإسرائيلية مع شركتين أخريين لمواصلة العمل لمصلحة النظام السعودي كما منحت ترخيصاً جديداً لشركة رابعة من أجل العمل معه ومراقبة معارضيه.

وأضافت: إن “مجموعة إن إس أو” مسؤولة عن تطوير برنامج “بيغاسوس” للتجسس الذي استخدمته العديد من الحكومات للتجسس على نشطاء حقوق الإنسان واعتقالهم حيث باعت الشركة هذا البرنامج إلى السعودية عام 2017 التي استخدمته بدورها في حملة ضد المعارضين في الداخل ومطاردة أولئك الذين يعيشون خارج البلاد”.