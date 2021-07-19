إندونيسيا تسجل أكثر من 34 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

جاكرتا وبانكوك–سانا

سجلت إندونيسيا 1338 وفاة و34257 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ووفق بيانات فريق العمل المكلف بمكافحة فيروس كورونا في إندونيسيا فقد وصل إجمالي الإصابات إلى مليونين و911733 إصابة والوفيات إلى 74920 وفاة منذ بدء الجائحة.

وفي تايلاند أعلنت السلطات الصحية لليوم الرابع على التوالي تسجيل 11784 إصابة جديدة وكذلك 81 وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 415170 إصابة والوفيات إلى 3422 حالة.

ومع تخوف كبير من تصاعد إعداد المصابين وتحذيرات من احتمال ارتفاع معدل الإصابات اليومية إلى 30 ألف إصابة تم الإعلان عن إجراءات إغلاق أكثر صرامة في العاصمة بانكوك و12 مقاطعة أخرى.