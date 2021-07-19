الكرملين: موسكو أثبتت فعاليتها في مكافحة كورونا

موسكو-سانا

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف أن السلطات الإقليمية في روسيا تبحث عن حل وسط بموضوع تحصين السكان ضد فيروس كورونا.

ونقل موقع روسيا اليوم عن بيسكوف قوله اليوم: إن “رؤساء الأقاليم يتخذون باستمرار القرارات مع الأخذ بعين الاعتبار أولاً وقبل كل شيء ضمان صحة الناس وحياتهم وهذه هي الأولوية الرئيسية” مشيراً إلى أن اتخاذ هذه القرارات يتم مع مراعاة الحفاظ على قدرة الاقتصاد على الاستمرار وكذلك قطاعات الاقتصاد المختلفة بالتزامن مع التركيز على مصالح المواطنين بشكل أساسي لذلك تجري في كل مرة محاولات للعثور على نقطة وسط.

وشدد بيسكوف على أن سلطات مدينة موسكو أثبتت مرات عديدة نجاعة وفعالية عملها في مكافحة فيروس كورونا.

وسجلت روسيا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 719 حالة وفاة و24633 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يشكل انخفاضاً عن اليوم السابق.