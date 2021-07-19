سلسلة أطفالنا تجمع كُتاباً أطفالاً وكباراً في إصداراتها الأخيرة

دمشق-سانا

جمعت سلسلة أطفالنا الصادرة عن مديرية منشورات الطفل في الهيئة العامة السورية للكتاب قصصاً لكتاب أطفال وكبار في إصداراتها الورقية الجديدة تطرقت لمحبة العلم والتعاطف الإنساني والنظرة الإيجابية للحياة كمضامين أساسية.

من قصص الكتاب الكبار نقرأ “صديق الأشجار” لموفق نادر ورسوم زبيدة الطلاع والتي تعلم الأطفال أهمية العلم المترافق مع العمل التطوعي للمساهمة في بناء الوطن.

وتحدثنا قصة “مغامرة الحروف” ليمان ياسرجي ورسوم أحمد حاج أحمد عن وظائف الدماغ بأسلوب سلس وأهمية التدرب المستمر وتطبيق قواعد الكتابة السليمة والثقة بالنفس للحصول على خط جميل وواضح.

أما في قصة “نمولة خارج قرية النمل” قصة عقيلة علي محمد ورسوم عبد الوهاب الرجولة فيتعلم منها الأطفال أهمية الالتزام بالنظام والتعليمات لجعل الحياة سهلة وجميلة مع بعض التغيير والمغامرة من حين لآخر.

وفي قصة “أمنية ليست ككل الأمنيات” لسراج جواد ورسوم آمنة محناية يتعلم الأطفال أهمية التحلي بالصبر والعزيمة لتحقيق الطموحات.

وفي قصص الكتاب الأطفال نجد قصة “الدمية” لماثيو الفريحات ورسوم جولي البسيط حيث يتعلم الصغار أهمية توظيف الأفكار المبدعة لصنع السعادة في الحياة.

وتؤكد قصة “الخروف جعدي” كتابة ورسم الطفلة رفيف أبو الخير على عدم السخرية من الآخرين أو التعالي عليهم في المهام الموكلة إليهم.

ميس العاني