مناورات عسكرية روسية هندية جنوب روسيا لتعزيز جهود مكافحة الإرهاب

موسكو-سانا

أعلن المكتب الصحفي للمنطقة العسكرية الجنوبية الروسية عن إجراء تدريبات عسكرية مشتركة مع الهند في ميدان “برودبوي” بالقرب من مدينة فولغوغراد جنوبي روسيا ابتداء من مطلع آب المقبل في إطار مناورات “إندرا 2021”.

ونقل موقع RT عن المكتب قوله في بيان اليوم: “من المقرر أن يشارك في المناورات التي تستمر حتى الـ 13 من آب نحو 80 جندياً من الجيش التابع للمنطقة الجنوبية “كتيبة المشاة” و80 جندياً من القوات المسلحة الهندية بهدف زيادة جاهزية هيئات القيادة والسيطرة ووسائل مكافحة الإرهاب” موضحاً أنه “سيتم خلال المناورات في المنطقة العسكرية الجنوبية استخدام 300 هدف مختلف بما فيها 100 هدف متحرك ومحاكاة المركبات الآلية والمدرعات”.

وتشير المصادر الإعلامية الروسية إلى أن مؤتمر التخطيط النهائي الثاني لممثلي القوات المسلحة لروسيا والهند انعقد في وقت سابق وتضمن تنظيم تخطيط وإعداد التدريبات التكتيكية الروسية الهندية الدولية “إندرا 2021” في فولغوغراد حيث وافق وفدا البلدين على مدة التدريبات وخطتها والسيناريوهات المقترحة بالإضافة إلى تكوين القوات والوسائل وإجراءات عبور حدود الدولة وتنظيم التأمين.