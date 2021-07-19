بمشاركة سورية… انطلاق منافسات أولمبياد علم الأحياء العالمي

دمشق-سانا

بمشاركة طلاب الأولمبياد العلمي السوري انطلقت اليوم منافسات أولمبياد علم الأحياء العالمي الذي تنظمه البرتغال عن بعد بمشاركة 296 طالباً من 74 دولة حول العالم.

وذكرت هيئة التميز والابداع في بيان تلقت سانا نسخة منه أن الفريق السوري مكون من أربعة أعضاء وتتضمن المنافسات جولتين الأولى بدأت صباح اليوم عند الساعة 9 صباحاً وتنتهي عند الساعة 12 ظهراً وتم تخصيصها للاختبار العملي على أن يقام الاختبار النظري في يوم الـ 21 من الشهر الجاري.

وتبلغ مدة كل اختبار منها 3 ساعات وتقام من مركز امتحاني واحد في مقر الهيئة بدمشق.

ويخضع الطلاب المشاركون وفق بيان الهيئة لاختبارات عملية ونظرية من المستوى العالمي.

والاختبار العملي لهذا العام مستوحى من رحلة المستكشف البرتغالي فرناندو ماجلان الذي قام برحلة من البرتغال إلى آسيا مع الأسطول الإسباني وخلال رحلته توقف في 8 محطات وأجرى اكتشافات خلالها.

وتكريماً للمستكشف ماجلان في الذكرى الـ 500 لوفاته قررت اللجنة المنظمة أن تجري الاختبار العملي لأولمبياد علم الأحياء العالمي على شكل محاكاة لرحلته بحيث يكون هناك 8 وقفات تتضمن كل منها عددا من الأسئلة والاختبارات العملية.

يشار إلى أن هذه المشاركة الخامسة لطلاب الأولمبياد العلمي السوري في أولمبياد علم الأحياء العالمي.

هيلانه الهندي