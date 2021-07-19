بلدة بصير بريف درعا تحتضن فعالية (وثيقة قسم) تأكيداً على الوقوف خلف قيادة الرئيس الأسد

الإثنين / 19 / 07 / 2021
English
Français
Türkçe
Español
Pусский
עברית
فارسی
S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
الرئيسية
سورية والعالم
الخامنئي: تنامي قوة ودور محور المقاومة بالمنطقة يقلق الأعداء ويبعث الأمل
2021-07-19
شخصيات أردنية: كلمة الرئيس الأسد تمثل رؤية عميقة للحاضر والمستقبل
2021-07-18
الدفاع الروسية: إرهابيو (النصرة) في منطقة خفض التصعيد بإدلب نفذوا 28 اعتداء خلال الساعات الماضية
2021-07-18
الخارجية الروسية: الغرب استخدم منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ضد سورية وروسيا بخبث
2021-07-18
شخصيات لبنانية ومصرية: كلمة الرئيس الأسد جاءت بمستوى انتصارات سورية في مواجهة الإرهاب والاحتلال
2021-07-18
باحثون روس: كلمة الرئيس الأسد برنامج متكامل لحل القضايا والصعوبات التي تواجه سورية
2021-07-18
رئيس الاتحاد الوطني للمغتربين السوريين في أوروبا: كلمة الرئيس الأسد رسمت ملامح المرحلة المقبلة
2021-07-18
محليات
أجواء شديدة الحرارة… وتحذير من التعرض المباشر لأشعة الشمس
2021-07-19
هزة أرضية بقوة 9ر3 درجات تضرب جنوب دير الزور
2021-07-19
شام الياسمين تزهر من جديد.. انطلاق فعاليات معرض الزهور الدولي في حديقة تشرين
2021-07-18
القبض على شخصين ارتكبا عشرات جرائم السرقة بريف اللاذقية
2021-07-18
بالصور.. انطلاق فعاليات الدورة 41 لمعرض الزهور الدولي بدمشق
2021-07-18
حملة نظافة في حي المطار بمدينة درعا
2021-07-18
إخماد حريق في الأراضي الزراعية بمنطقة العنازة بطرطوس
2021-07-18
رياضة
البريطاني هاميلتون يفوز بسباق جائزة بريطانيا الكبرى لـ (الفورمولا 1)
2021-07-18
رونالدو مقابل إيكاردي في صفقة تبادلية محتملة بين يوفنتوس وسان جيرمان
2021-07-18
برشلونة يتوصل لاتفاق مع ميسي بشأن تجديد عقده
2021-07-18
اختتام بطولة الأندية والبيوتات الرياضية الأولى للشباب والشابات برياضة الكونغ فو ساندا
2021-07-18
الكرامة يتوج بلقب بطولة دوري الدرجة الأولى لكرة السلة للرجال للمرة الأولى في تاريخه
2021-07-17
اختتام بطولة اللاذقية بالمصارعة لفئة الأشبال
2021-07-17
تشرين يدخل مرحلة تدريبية مكثفة تحضيراً للدوري الممتاز لكرة القدم
2021-07-17
اقتصاد
النفط يتراجع أكثر من واحد بالمئة
2021-07-19
اتفاق بين كبار منتجي النفط على زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا اعتباراً من آب المقبل
2021-07-18
ارتفاع عدد المشروعات السياحية المستثمرة وقيد التنفيذ بالسويداء إلى 95 بكلفة تتجاوز 51 مليار ليرة
2021-07-18
التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحمص والسورية للتجارة يستكملان استعداداتهما لعيد الأضحى
2021-07-18
تفاهمات واتفاقات وعقود لتسويق المنتجات الغذائية داخلياً وخارجياً في معرض فود اكسبو 2021
2021-07-17
غرام الذهب ينخفض ألفي ليرة في السوق المحلية
2021-07-17
أكثر من 24 ألف طن تقديرات إنتاج الفستق الحلبي بحماة
2021-07-17
صور سانا
فيديو سانا
المحافظات
دمشق
ريف دمشق
حلب
اللاذقية
طرطوس
حمص
حماة
السويداء
القنيطرة
ادلب
الحسكة
الرقة
دير الزور
درعا
ثقافة وفنون
صحة
تقارير مصورة
المزيد
النشرات
صحافة
سياحة ومجتمع
علوم وتكنولوجيا
منوعات
تعليم وجامعات
عن سانا
تابعونا
SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
Google+
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الأخباري
هزة أرضية بقوة 9ر3 درجات تضرب جنوب دير الزور
الدفاع الروسية: إرهابيو (النصرة) في منطقة خفض التصعيد بإدلب نفذوا 28 اعتداء خلال الساعات الماضية
الصحة: تسجيل 7 إصابات جديدة بكورونا وشفاء 4 حالات ووفاة واحدة
باحثون روس: كلمة الرئيس الأسد برنامج متكامل لحل القضايا والصعوبات التي تواجه سورية
إخماد حريق اندلع بأراض زراعية بين قريتي الخلالة وفديو بريف اللاذقية
اشتباكات بين تنظيمات إرهابية مرتبطة بالنظام التركي في منطقة عفرين بريف حلب
شعبان: كلمة الرئيس الأسد ركزت على استخلاص الدروس والعبر من الحرب العدوانية على سورية
اهتمام كبير لوسائل إعلام روسية بكلمة الرئيس الأسد: شاملة وتركز على تحرير الأرض والاستثمار الاقتصادي
الرئيس الأسد يستقبل وزير الخارجية الصيني.. التوافق على الانطلاق نحو مرحلة جديدة في تعزيز العلاقات الثنائية وبحث مشاركة سورية في مبادرة (الحزام والطريق)
وزير الخارجية الصيني وانغ يي يصل إلى دمشق
بلدة بصير بريف درعا تحتضن فعالية (وثيقة قسم) تأكيداً على الوقوف خلف قيادة الرئيس الأسد
2021-07-19
فعالية (وثيقة قسم
2021-07-19
Zeina
سابق
شاطئ أوغاريت باللاذقية.. وجهة للسياحة الشعبية بأجواء وخدمات متنوعة وأسعار رمزية
Powered by
sana
| Designed by
team to develop the software
themetf
© Copyright 2021, All Rights Reserved