قوات الاحتلال الأمريكي تسرق كميات جديدة من القمح والنفط من منطقة الجزيرة السورية

الحسكة-سانا

واصلت قوات الاحتلال الأمريكي سرقة خيرات الجزيرة السورية وثرواتها حيث أخرجت 40 شاحنة وصهريجاً محملة بالقمح والنفط إلى الأراضي العراقية عبر معبر الوليد غير الشرعي في الحسكة.

ونقلت مصادر محلية من قرية السويدية في ريف منطقة اليعربية بالحسكة لمراسلة سانا قولها إن “رتلاً مؤلفاً من 40 شاحنة وصهريج نفط خرج من قاعدة الاحتلال الأمريكي في مطار خراب الجير واتجه إلى معبر الوليد غير الشرعي ومنه إلى شمال العراق”.

وبينت المصادر أن إحدى الشاحنات كانت تقل جرافة لقوات الاحتلال الأمريكي تستخدمها في إقامة التحصينات الهندسية حول قواعدها وإقامة السواتر الترابية عبر تجريف الأراضي الزراعية العائدة للأهالي في مناطق انتشارها.

وأخرجت قوات الاحتلال أمس الأول 70 شاحنة وصهريجاً عبر المعبر ذاته.