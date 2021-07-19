البريطاني هاميلتون يفوز بسباق جائزة بريطانيا الكبرى لـ (الفورمولا 1)

لندن-سانا

فاز البريطاني لويس هاميلتون بجائزة بريطانيا الكبرى لسباقات “فورمولا 1” للسيارات رغم معاقبته بعشر ثوان بعد تسببه في حادث مثير للجدل أدى إلى خروج الهولندي ماكس فيرشتابن من السباق.

ووفق موقع سكاي سبورتس فإنه بعد نهاية مثيرة نجح هاميلتون سائق مرسيدس الذي قلص الفارق إلى ثماني نقاط مع فيرشتابن سائق ريد بول بعد عشر جولات بتجاوز منافسه شارل لوكلير سائق فيراري قبل لفتين من خط النهاية فيما ذهب المركز الثالث لزميله فالتيري بوتاس وحل لاندو نوريس رابعا أمام زميله دانيال ريكاردو.

ويعد هذا الفوز لهاميلتون بطل العالم سبع مرات التاسع والتسعون في مسيرته والرابع له هذا الموسم.

وفي المقابل فشل فيرشتابن الذي بقي متصدراً في تحقيق انتصاره الرابع تواليا بعدما غادر السباق من اللفة الأولى ونقل إلى المستشفى للخضوع للفحوصات الطبية.