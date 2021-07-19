وفاة مواطنين جراء حادث سير على اوتستراد بيت ياشوط بريف جبلة

اللاذقية-سانا

توفي مواطنان وأصيب خمسة آخرون بينهم طفلة تبلغ من العمر ثماني سنوات نتيجة تصادم سيارتين على اوتستراد بيت ياشوط بريف جبلة في اللاذقية.

وأوضح مدير مشفى جبلة الوطني الدكتور قصي الخليل أن المشفى استقبل 7 حالات جراء الحادث منها اثنتان بحالة وفاة لرجل يبلغ من العمر 60 عاماً وامرأة 50 عاماً.

ولفت إلى أن المشفى استنفر كوادره كاملة لاتخاذ الاجراءات الإسعافية المطلوبة لافتاً إلى نقل حالتين من المصابين الخمسة إلى مشافي اللاذقية لاستكمال العلاج وبقاء 3 حالات في المشفى حالتهم الصحية مستقرة بشكل عام.