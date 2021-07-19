الدفاع الروسية: إرهابيو (النصرة) في منطقة خفض التصعيد بإدلب نفذوا 28 اعتداء خلال الساعات الماضية

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن إرهابيي “جبهة النصرة” المنتشرين في منطقة خفض التصعيد في إدلب وعدد من المناطق بريفها نفذوا 28 اعتداء خلال الساعات الماضية.

وذكر نائب رئيس مركز التنسيق الروسي في حميميم العميد الركن فاديم كوليت أن إرهابيي تنظيم جبهة النصرة نفذوا 28 اعتداء في منطقة خفض التصعيد في إدلب منها 15 في ادلب و5 في محافظة اللاذقية واعتداءان في محافظة حلب و6 في حماة.

وأعلن مركز التنسيق الروسي في الثالث والعشرين من الشهر الماضي أن إرهابيي تنظيم جبهة النصرة “ارتكبوا 37 اعتداء من مواقعهم في منطقة خفض التصعيد في إدلب على مناطق آمنة في أربع محافظات منها 19 في إدلب و10 في اللاذقية و2 في حلب و6 في حماة”.