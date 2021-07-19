رونالدو مقابل إيكاردي في صفقة تبادلية محتملة بين يوفنتوس وسان جيرمان

روما-سانا

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي عن رغبته بمبادلة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو بالأرجنتيني ماورو إيكاردي مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

ووفق صحيفة “ليكيب” الفرنسية فإن اليوفي يرغب بالاستغناء عن رونالدو ومبادلته بإيكاردي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وينتهي عقد رونالدو 36 عاماً مع السيدة العجوز بنهاية الموسم المقبل لكن هناك الكثير من الشكوك التي تحوم حول استمراره لنهاية عقده خاصة بعد تغريدته الجدلية التي قال فيها ” يوم اتخاذ القرار”.

ولم يصل رونالدو حتى الآن إلى تورينو لبدء استعدادات الموسم الجديد مع يوفنتوس حيث لا يزال يقضي إجازته بعد خوضه دور الـ 16 مع منتخب بلاده أمام بلجيكا في بطولة أمم أوروبا “يورو 2020” التي توجت بها إيطاليا بفوزها على إنكلترا بركلات الترجيح 3-2 في المباراة النهائية التي جمعت بينهما على ملعب ويمبلي في لندن.