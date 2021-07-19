طفرة جديدة بإصابات كورونا في إقليم كتالونيا الإسباني

برشلونة-سانا

حذرت السلطات الصحية بإقليم كتالونيا في إسبانيا من ظهور طفرة جديدة بالإصابات بفيروس كورونا مع توجه بعض الموظفين لقضاء إجازاتهم الصيفية.

ونقل موقع روسيا اليوم عن مديرة الخدمات الصحية بالإقليم جيما كراوينكل قولها في مقابلة مع إذاعة إيه سي 1 الإسبانية ” إن الإقليم قد يشهد ارتفاعاً بأعداد مرضى العناية المركزة من 300 في الوقت الحالي إلى نحو 500″ مشيرة إلى أن الإقليم يتعرض لـ “ضغط كبير” بسبب زيادة عدد الإصابات نتيجة تفشي متحور “دلتا” الأكثر عدوى.

يذكر أن إسبانيا تحتل المرتبة الحادية عشر عالمياً من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا حيث سجلت أكثر من أربعة ملايين إصابة.