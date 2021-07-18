أفغانستان تسحب سفيرها ودبلوماسييها من باكستان

كابول-سانا

أعلنت أفغانستان استدعاء سفيرها ودبلوماسييها من باكستان على خلفية اختطاف ابنة السفير الأفغاني نجيب علي خيل.

ونقلت رويترز عن وزارة الخارجية الأفغانية قولها في بيان إن ” الحكومة استدعت السفير وكبار الدبلوماسيين إلى كابول حتى تنتهي التهديدات الأمنية تماماً ويتم اعتقال ومعاقبة الجناة”.

وكانت “سلسلة علي خيل” ابنة السفير الأفغاني في باكستان اختطفت لفترة وجيزة منذ يومين من قبل مجهولين وتعرضت للتعذيب بينما أكدت السلطات الباكستانية أنها تحقق في الأمر.

ودعت الخارجية الأفغانية حكومة باكستان على إثر ذلك إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة والفورية لضمان الأمن الكامل للسفارة والقنصلية وحصانة دبلوماسيي البلاد وعائلاتهم وفقاً للمعاهدات والالتزامات الدولية كما حثت اسلام أباد على الاسراع بتحديد هوية مرتكبي عملية الاختطاف ومحاكمتهم.