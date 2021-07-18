زاخاروفا: واشنطن لم تقدم تقريراً واحداً عن عملياتها بأفغانستان

موسكو-سانا

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تقدم تقريراً واحداً عن عملياتها العسكرية في أفغانستان منذ بدايتها عام 2001.

وأوضحت زاخاروفا لقناة “روسيا 1” التلفزيونية اليوم أن الولايات المتحدة وعلى الرغم من التنبيهات والدعوات والتعهدات كافة لم تأت مرة واحدة خلال فترة العشرين عاماً إلى مجلس الأمن الدولي كي تقدم تقريراً له عن الحدود الزمنية لحملتها في أفغانستان وعن نتائجها.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أشار في وقت سابق إلى أن الوضع في أفغانستان يتدهور بوتيرة سريعة مع ازدياد الضبابية حول آفاق الأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد على خلفية انسحاب قوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي “ناتو” من الأراضي الأفغانية مؤكداً أن مهمة الحلف في أفغانستان فشلت.