أسواق طرطوس قبل عيد الأضحى المبارك

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
رئيس الاتحاد الوطني للمغتربين السوريين في السويد: كلمة الرئيس الأسد رسمت ملامح المرحلة المقبلة
2021-07-18
شخصيات لبنانية ومصرية: كلمة الرئيس الأسد جاءت بمستوى انتصارات سورية في مواجهة الإرهاب والاحتلال
2021-07-18
باحثون روس: كلمة الرئيس الأسد برنامج متكامل لحل القضايا والصعوبات التي تواجه سورية
2021-07-18
اهتمام كبير لوسائل إعلام روسية بكلمة الرئيس الأسد: شاملة وتركز على تحرير الأرض والاستثمار الاقتصادي
2021-07-17
شخصيات مصرية: كلمة الرئيس الأسد رسمت معالم الانتصار على المخطط المعادي
2021-07-17
موسكو: إرهابيو “النصرة” يخططون لفبركة هجوم كيميائي في إدلب
2021-07-16
مجلس الشعب يدين الحصار الجائر المفروض على كوبا
2021-07-15
محليات
حملة نظافة في حي المطار بمدينة درعا
2021-07-18
إخماد حريق في الأراضي الزراعية بمنطقة العنازة بطرطوس
2021-07-18
عودة مئات العائلات المهجرة إلى منازلها في منطقة اليرموك بدمشق.. عبد المجيد: إجراءات العودة تهدف لحماية أملاك المدنيين
2021-07-18
أجواء سديمية حارة تبلغ ذروتها خلال اليومين القادمين
2021-07-18
شرطي مرور في حماة يعيد مبلغاً لصاحبه بعد عثوره عليه أثناء أداء عمله
2021-07-18
إخماد حريق اندلع بأراض زراعية بين قريتي الخلالة وفديو بريف اللاذقية
2021-07-18
الخميس القادم.. انطلاق أول رحلة للقطار السياحي من القدم إلى مدينة المعارض
2021-07-18
رياضة
اختتام بطولة الأندية والبيوتات الرياضية الأولى للشباب والشابات برياضة الكونغ فو ساندا
2021-07-18
الكرامة يتوج بلقب بطولة دوري الدرجة الأولى لكرة السلة للرجال للمرة الأولى في تاريخه
2021-07-17
اختتام بطولة اللاذقية بالمصارعة لفئة الأشبال
2021-07-17
تشرين يدخل مرحلة تدريبية مكثفة تحضيراً للدوري الممتاز لكرة القدم
2021-07-17
كادر فني وتدريبي جديد لفريق حطين بكرة القدم
2021-07-17
حسام كيوان تميز في رياضة القوة البدنية وطموحات للوصول للمحافل الدولية
2021-07-17
منافسات قوية وأبطال جدد في السباق الدوري الخامس للخيول العربية الأصيلة بحماة
2021-07-17
اقتصاد
اتفاق بين كبار منتجي النفط على زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا اعتباراً من آب المقبل
2021-07-18
ارتفاع عدد المشروعات السياحية المستثمرة وقيد التنفيذ بالسويداء إلى 95 بكلفة تتجاوز 51 مليار ليرة
2021-07-18
التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحمص والسورية للتجارة يستكملان استعداداتهما لعيد الأضحى
2021-07-18
تفاهمات واتفاقات وعقود لتسويق المنتجات الغذائية داخلياً وخارجياً في معرض فود اكسبو 2021
2021-07-17
غرام الذهب ينخفض ألفي ليرة في السوق المحلية
2021-07-17
أكثر من 24 ألف طن تقديرات إنتاج الفستق الحلبي بحماة
2021-07-17
أكثر من 1700 طن إجمالي تقديرات إنتاج ثمار التين بالسويداء
2021-07-17
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الشريط الأخباري
باحثون روس: كلمة الرئيس الأسد برنامج متكامل لحل القضايا والصعوبات التي تواجه سورية
إخماد حريق اندلع بأراض زراعية بين قريتي الخلالة وفديو بريف اللاذقية
اشتباكات بين تنظيمات إرهابية مرتبطة بالنظام التركي في منطقة عفرين بريف حلب
شعبان: كلمة الرئيس الأسد ركزت على استخلاص الدروس والعبر من الحرب العدوانية على سورية
اهتمام كبير لوسائل إعلام روسية بكلمة الرئيس الأسد: شاملة وتركز على تحرير الأرض والاستثمار الاقتصادي
الرئيس الأسد يستقبل وزير الخارجية الصيني.. التوافق على الانطلاق نحو مرحلة جديدة في تعزيز العلاقات الثنائية وبحث مشاركة سورية في مبادرة (الحزام والطريق)
وزير الخارجية الصيني وانغ يي يصل إلى دمشق
مسلحو (قسد) والاحتلال الأمريكي يختطفون عدداً من المدنيين بريف دير الزور
الرئيس الأسد يؤدي القسم الدستوري: الشعب الذي خاض حرباً ضروساً واستعاد معظم أراضيه قادر على بناء اقتصاده.. قضية تحرير ما تبقى من أرضنا من الإرهابيين ورعاتهم الأتراك والأمريكيين نصب أعيننا-فيديو
أسواق طرطوس قبل عيد الأضحى المبارك
2021-07-18
تصوير: رياض علي
أسواق طرطوس
عيد الأضحى المبارك
2021-07-18
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