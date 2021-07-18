رئيس الاتحاد الوطني للمغتربين السوريين في السويد: كلمة الرئيس الأسد رسمت ملامح المرحلة المقبلة

استوكهولم-عمان-سانا

أكد رئيس الاتحاد الوطني للمغتربين السوريين في السويد الدكتور كابي ايشو أن كلمة السيد الرئيس بشار الأسد عقب أدائه القسم الدستوري رسمت ملامح المرحلة المقبلة على الصعيد الداخلي لجهة الاعتماد على الذات وبناء المجتمع وتحصينه وبناء الاقتصاد وتطوير الإدارة.

وأشار إلى أن هذه الكلمة أكدت على الثوابت الوطنية السورية ومواصلة مكافحة الإرهاب ومسيرة التحرير حتى القضاء على الإرهاب وإخراج كل القوات المحتلة من الأراضي السورية كما شددت على أن المرحلة القادمة هي مرحلة العمل على إعادة إعمار البلاد في كل المجالات.

ومن الأردن أوضح الدكتور نضال طعاني النائب السابق وعضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي التقدمي في تصريح لمراسل سانا أن كلمة الرئيس الأسد تؤكد أن سورية الجديدة قادمة وستخرج قوية متعافية من كل المؤامرات ومتماسكة بفضل قيادتها وأبنائها المخلصين وستواصل دعمها للقضايا العربية العادلة وخاصة الفلسطينية.