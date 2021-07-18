حملة نظافة في حي المطار بمدينة درعا

درعا-سانا

نفذ 70 شاباً وشابة من المشاركين في المعسكر التربوي التطوعي الذي تقيمه رابطة المدينة في فرع درعا لاتحاد شبيبة الثورة حملة نظافة عامة في كورنيش حي المطار وسط المدينة بالتعاون مع مجلس مدينة درعا.

وشملت الحملة تنظيف الكورنيش من بقايا الأعشاب والقمامة حيث قدم مجلس المدينة الآليات والأدوات اللازمة للحملة.

وأكدت كل من غالية ابو شقير وهدايا الفارس وانعام الحمصي من المشاركات في الحملة أنها تأتي في ختام فعاليات المعسكر المتنوعة والتي تضمنت أنشطة رياضية وموسيقية وترفيهية وتعليمية موضحات أنها تسهم بتعزيز النشاط التطوعي لدى الشباب وتشجع المجتمع على التعاون في الأنشطة التي تعود بالفائدة على كل شرائحه.

ولفت المهندس أمين العمري رئيس مجلس مدينة درعا إلى أهمية الأنشطة التطوعية التي تجري بالتشارك بين الشباب والجهات العامة.

يشار إلى أن المعسكر التربوي التطوعي لرابطة المدينة انطلق مطلع الأسبوع الماضي في ثانوية الفنون النسوية.