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أكثر من 300 مستوطن يجددون اقتحام الأقصى بحماية قوات الاحتلال

2021-07-18

القدس المحتلة-سانا

جدد أكثر من 300 مستوطن إسرائيلي ظهر اليوم اقتحام المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن 310 مستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في باحاته بحراسة مشددة من قوات الاحتلال.

وفي وقت سابق اليوم اقتحم أكثر من 1200 مستوطن الأقصى بحماية قوات الاحتلال التي اقتحمت باحات المسجد فجراً واعتدت على المصلين والمرابطين فيه وأجبرتهم على الخروج منه واعتقلت عدداً منهم.

وطالبت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي بوقف عدوان الاحتلال المتواصل على المسجد الأقصى المبارك وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

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