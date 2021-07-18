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التنظيمات الإرهابية تعتدي بقذيفتين صاروخيتين على حي الشهباء الجديدة في حلب

2021-07-18

حلب-سانا

سقطت قذيفتان صاروخيتان أطلقتهما التنظيمات الإرهابية على سطح أحد الأبنية السكنية في حي الشهباء الجديدة في حلب ما أدى إلى وقوع أضرار مادية.

وذكر مصدر في شرطة حلب لمراسل سانا أن التنظيمات الإرهابية المنتشرة في الريف الغربي لمدينة حلب اعتدت بعد ظهر اليوم بقذيفتين صاروخيتين على الأبنية السكنية في حي الشهباء الجديدة ما أسفر عن وقوع أضرار مادية بممتلكات المواطنين.

وتنتشر في الريف الغربي والجنوبي الغربي لمحافظة حلب مجموعات إرهابية تتبع في أغلبيتها لتنظيم جبهة النصرة تعتدي على الأحياء السكنية في المدينة والقرى والبلدات الآمنة المجاورة.

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