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نادي الأسير الفلسطيني يحذر من تدهور الوضع الصحي للأسير إياد عمر

2021-07-18

القدس المحتلة- سانا

حذر نادي الأسير الفلسطيني من تدهور الحالة الصحية للأسير إياد عمر جراء ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي التعسفية بحقه وفي مقدمتها الإهمال الطبي المتعمد.

ونقلت وكالة وفا عن النادي قوله في بيان اليوم: “إن الأسير عمر المعتقل منذ عام 2002 يعاني من ورم في الرأس ويحتاج لرعاية طبية جراء تدهور وضعه الصحي فيما تمتنع سلطات الاحتلال عن تقديم العلاج اللازم له ما يشكل خطراً على حياته”.

ويواجه نحو 5300 أسير فلسطيني داخل معتقلات الاحتلال الإسرائيلي ظروف اعتقال قاسية بينهم نحو 550 أسيراً بحاجة إلى تدخل علاجي عاجل.

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