طلال ناجي أميناً عاماً للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة

دمشق-سانا

أعلنت اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة تسمية الدكتور طلال ناجي أميناً عاماً لها خلفاً لأحمد جبريل مؤسس الجبهة الذي وافته المنية في الـ7 من شهر تموز الجاري.

وحسب بيان تلقت سانا نسخة منه فقد جرى ذلك خلال اجتماع استثنائي للجنة في مقرها بدمشق أمس حيث تم انتخاب الدكتور طلال ناجي أميناً عاماً للجبهة وخالد جبريل أميناً عاماً مساعداً حيث تم التأكيد على التمسك بالثوابت الكفاحية التي أرساها مؤسس الجبهة أحمد جبريل.

والدكتور طلال ناجي ولد بمدينة الناصرة في فلسطين عام 1946 ودرس في المدارس السورية والتحق بصفوف النضال الوطني الفلسطيني منذ عام 1962 وهو أمين عام مساعد في الجبهة من عام 1973 وعضو مجلس أمناء مؤسسة القدس الدولية وحصل على الدكتوراه في العلوم السياسية من موسكو 1984 وله عدد من المؤلفات والكتب والدراسات.

علي عجيب