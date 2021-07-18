روسيا تسجل أكثر من 25 ألف إصابة جديدة بكورونا

موسكو-سانا

سجلت روسيا 25018 إصابة جديدة و764 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية وذلك في تراجع طفيف للمؤشرين لليوم الثاني على التوالي.

وحسب التقرير اليومي لمركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا فقد بلغ إجمالي الإصابات بالفيروس 5 ملايين و958133 حالة منها 148419 وفاة فيما تماثل للشفاء خلال اليوم الماضي 18886 شخصاً ليرتفع عدد المتعافين إلى 5 ملايين و341231 شخصاً.

وانخفض عدد الإصابات الجديدة في العاصمة موسكو من 4561 أمس إلى 4357 اليوم مع زيادة الوفيات اليومية من 102 إلى 104 حالات فيما شهدت مدينة بطرسبورغ تراجعاً طفيفاً في الإصابات من 1957 إلى 1941 مع زيادة بأعداد الوفيات من 101 إلى 105 حالات.