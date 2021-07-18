تنفيذ ثلاثة مشروعات للصرف الصحي في السويداء بتكلفة 666 مليون ليرة

السويداء-سانا

تواصل مجموعة مشاريع السويداء لفرع المنطقة الجنوبية للمشروعات المائية مراحل العمل بثلاثة مشروعات للصرف الصحي في بلدات وقرى عرمان وسليم ومفعلة بتكلفة تقديرية تبلغ 666 مليون ليرة.

وأشار رئيس مجموعة مشاريع السويداء في فرع المنطقة الجنوبية للمشروعات المائية المهندس ياسر حامد في تصريح لمراسل سانا اليوم إلى أن تنفيذ المشروعات يتم في إطار التعاقدات مع وزارة الموارد المائية وبإشراف الشركة العامة للصرف الصحي بالسويداء مبيناً أن مشروع مفعلة تبلغ أطواله 3800 كيلومتر وبلغت نسبة تنفيذه 95 بالمئة ومشروع عرمان 1200 متر وبلغت نسبة إنجازه 90 بالمئة ومشروع سليم 3 كيلومترات ونسبة تنفيذه 55 بالمئة.

ولفت المهندس حامد إلى أن الانفاق على هذه المشروعات بلغ خلال الأشهر الستة الماضية نحو 175 مليون ليرة.

وكانت مجموعة مشاريع السويداء في فرع المنطقة الجنوبية للمشروعات المائية أنفقت العام الماضي 450 مليون ليرة على أعمالها المنفذة.

عمر الطويل