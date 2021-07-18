18 تموز 64 .. نشوب حريق روما الكبير

دمشق-سانا

64 – نشوب حريق روما الكبير.

1918 – توقيع معاهدة صداقة وحماية بين فرنسا وموناكو.

1925 – الزعيم النازي أدولف هتلر ينشر كتابه “كفاحي”.

1990 – التوقيع بالأحرف الأولى على إنفاق لإعادة توحيد ألمانيا في باريس.

1991 – انتهاء الحرب الموريتانية السنغالية والتي بدأت في سنة 1989.

2009 – إجراء انتخابات الرئاسة في موريتانيا لاختيار رئيس جديد .

من مواليد هذا اليوم

1635 – روبرت هوك عالم كيمياء وفيزياء إنكليزي.

1918 – نيلسون مانديلا زعيم ورئيس جنوب أفريقيا العاشر حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1993.

1948 – هارتموت ميشيل عالم كيمياء حيوية ألماني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1988.

من وفيات هذا اليوم

1721 – أنطوان واتو رسام فرنسي.

1817 – جاين أوستن روائية إنكليزية.

1872 – بينيتو خواريز رئيس المكسيك.

1968 – كورناي هايمانس طبيب بلجيكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1938.

أعياد ومناسبات

يوم الدستور في أورغواي.