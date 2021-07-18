18 تموز 64 .. نشوب حريق روما الكبير

دمشق-سانا
64 – نشوب حريق روما الكبير.
1918 – توقيع معاهدة صداقة وحماية بين فرنسا وموناكو.
1925 – الزعيم النازي أدولف هتلر ينشر كتابه “كفاحي”.
1990 – التوقيع بالأحرف الأولى على إنفاق لإعادة توحيد ألمانيا في باريس.
1991 – انتهاء الحرب الموريتانية السنغالية والتي بدأت في سنة 1989.
2009 – إجراء انتخابات الرئاسة في موريتانيا لاختيار رئيس جديد .
من مواليد هذا اليوم
1635 – روبرت هوك عالم كيمياء وفيزياء إنكليزي.
1918 – نيلسون مانديلا زعيم ورئيس جنوب أفريقيا العاشر حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1993.
1948 – هارتموت ميشيل عالم كيمياء حيوية ألماني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1988.
من وفيات هذا اليوم
1721 – أنطوان واتو رسام فرنسي.
1817 – جاين أوستن روائية إنكليزية.
1872 – بينيتو خواريز رئيس المكسيك.
1968 – كورناي هايمانس طبيب بلجيكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1938.
أعياد ومناسبات
يوم الدستور في أورغواي.