ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات في ألمانيا إلى 156 قتيلاً و183 في أوروبا

برلين-سانا

ارتفع عدد ضحايا الفيضانات الجارفة التي اجتاحت ألمانيا إلى 156 قتيلاً ما يرفع العدد الإجمالي في غرب أوروبا إلى 183 ضحية.

ونقلت فرانس برس عن الشرطة الألمانية قولها في بيان إن ولاية راينلاند بفالتز وحدها شهدت مصرع 110 أشخاص مقابل 98 في الحصيلة السابقة مشيرة إلى إصابة ما لا يقل عن 670 شخصاً بجروح في الولاية الألمانية.

وأعربت الشرطة عن خشيتها من أن يتم سقوط المزيد من الضحايا فيما لقي شخص مصرعه جراء الفيضانات في بافاريا جنوب ألمانيا على الحدود النمساوية حيث انهمرت أمطار غزيرة.

وفي النمسا تم استنفار فرق الإطفاء في منطقتي سالزبورغ وتيرول فيما غمرت المياه المدينة القديمة في هالين.

بدوره أعرب رئيس الوزراء النمساوي سيباستيان كورتز في تغريدة نشرها على صفحته على موقع تويتر عن الأسف لتسبب الأمطار الغزيرة والعواصف بأضرار جسيمة في عدة مناطق من النمسا.

كما ارتفع مستوى المياه في منطقة ساكسن على الحدود بين ألمانيا وجمهورية التشيك ما تسبب بأضرار.