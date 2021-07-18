إصابة أربعة أشخاص بالرصاص خارج ملعب للبيسبول بواشنطن

واشنطن-سانا

أصيب أربعة أشخاص بالرصاص خارج ملعب بيسبول كان مزدحماً بآلاف المتفرجين في العاصمة الأمريكية أمس ما تسبب بتوقف المباراة فجأة ودفع الحاضرين إلى الخروج.

ونقلت وكالة فرانس برس عن الشرطة قولها إن عناصرها كانوا يستجيبون لإطلاق نار أصيب خلاله شخصان خارج ناشونالز بارك في حي نايفي يارد بجنوب واشنطن العاصمة.

وبعد فترة وجيزة أوضحت الشرطة أن ضحيتين أخريين مرتبطين بهذه الواقعة دخلا إلى مستشفيات في المنطقة لتلقي علاج من جروح ناجمة عن طلقات نارية.

وأضافت الشرطة: هناك حالياً تحقيق جار ويبدو أن كل المخاطر قد زالت في الوقت الراهن.

وسمعت صفارات إنذار الشرطة وطلب من الحشد الذي كان يحضر المباراة بين واشنطن ناشونالز وسان دييغو بادريس مغادرة الاستاد.

وهرع بعض المتفرجين إلى المخارج بعد سماع إطلاق النار بينما ظل آخرون في مقاعدهم واندفع اللاعبون خارج الملعب وتوقفت المباراة بعد سماع عشرات الطلقات.

وقتل شخصان وأصيب 4 آخرون أمس بإطلاق نار فى مدينة سكرامنتو بولاية كاليفورنيا الأمريكية كما اعتقلت الشرطة فى هذه الولاية شخصاً بحوزته ترسانة أسلحة وذخائر وعدد من الكتيبات العنصرية المناهضة للأمريكيين المتحدرين من أصول مختلفة.