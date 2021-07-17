آلاف الطلاب يعبرون عن دعمهم للرئيس الأسد بمناسبة أدائه القسم الدستوري

دمشق-سانا

نحو أربعة آلاف طالب وطالبة من مختلف الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد عبروا عن دعمهم للجيش العربي السوري ووفائهم وتأييدهم للسيد الرئيس بشار الأسد بمناسبة أدائه القسم الدستوري رئيساً للجمهورية العربية السورية.

وخلال الفعالية التي نظمها المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لطلبة سورية على أوتستراد المزة بدمشق قام المشاركون برفع علم الوطن بطول 500 متر وعرض 15 متراً وأدوا عروضاً فنية وقسم الوفاء للرئيس القائد.

عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لطلبة سورية المهندس عمر الجباعي قال في تصريح للإعلاميين: إن الفعالية الوطنية تأتي تتويجاً للفعاليات التي أقيمت خلال فترة الاستحقاق الرئاسي بمشاركة آلاف الطلاب من كل الجامعات السورية والمعاهد وفروع الاتحاد داخل سورية وخارجها

ليؤكدوا وقوفهم صفاً واحداً مع الوطن وقائده وتكريماً لأرواح الشهداء والجرحى وليؤكدوا مشاركتهم في عملية إعادة الإعمار التي تتطلب من الشباب أن يكونوا جاهزين ومستعدين لكل ما يسهم في بناء الوطن بكل مكوناته.

رئيس مكتب التنظيم المركزي في اتحاد الطلبة المهندس عمار كعدة بين أن طلاب سورية يؤمن خلال مشاركتهم أنهم جنود الوطن الأوفياء والمدافعون عنه بالعلم والعمل وأن سورية منتصرة في حربها ضد الإرهاب.

رئيس فرع درعا للاتحاد الوطني لطلبة سورية عبد العزيز جهماني قال: جئنا من درعا ومن كل المحافظات السورية لنؤكد أننا مستمرون وباقون مع السيد الرئيس بشار الأسد لبناء سورية المتجددة سورية المستقبل والشباب.

ومن فرع اتحاد الطلبة بجامعة البعث أشار محمد ديوب إلى أن الطلاب يؤكدون اليوم كما في كل وقت أنهم رديف للجيش العربي السوري بعلمهم وفكرهم.

ومن مدرسة التمريض وجهت الطالبات زينة عجوز وفرح أحمد وحلا وهبي التحية للسيد الرئيس بشار الأسد وأكدن دعمهن لكل ما قدمه في سبيل بناء الوطن وصون كرامته وسيادته بينما اعتبرت الطالبات بشرى عباس وهديل يوسف وبشرى زادة أن الطلبة سلاح للدفاع عن سورية وحمايتها من التآمر والعدوان عليها.

هيلانه الهندي